Kuressaare lennuväljal tuleb drifti- ja kiirendusvõistlus

Eesti autospordi liidu driftikomitee esimees Kristjan Salmre ütles, et plaan võistlusega Saaremaale tulla tekkis juba päris ammu. “Otsisime Kuressaare lennuväljale ka muid alternatiive, kuna see on väga kallis, aga saame hakkama ja lennujaama direktor Mati Tang on ka positiivselt meelestatud,” märkis Salmre.

“Lennuväljale on võimalik maha märkida ainulaadne rada, sest publik on seal kahe raja vahel ja mõlemad võistlused on hästi jälgitavad. Käisin ka rallikrossi vaatamas, kuid julgen lubada, et meie üritus tuleb palju kihvtim.”

Kuna drifti poole pealt on tegu Eesti meistrivõistluste etapiga, siis tuleb kohale 60-70 autot ja teist sama palju on kohal kiirendusvõistlusel, ehk siis kokku 150 autot. Kristjan Salmre sõnul on ürituse sportlik tase väga hea. Samuti sõidavad sellele võistlusele fännid kokku üle Eesti, sest driftimist võib võrrelda iluvõimlemise või iluuisutamisega ning see on hästi jälgitav.

Driftivõistlusel hindavad kohtunikud sõidujoont, kiirust, kurvitamist, suitsu hulka ja meelelahutuslikku külge. Sõitja peab püsima eelnevalt määratud sõidujoonel. Kui üldiselt on mootorispordialade puhul võitja see, kes jõuab kõige kiiremini stardist finišisse, siis driftingus saavad otsustavaks sõidustiil ja äärmuslikkuseni viidud auto käsitsemise oskus.

Driftingus tuleb tagaveolise autoga läbida eelnevalt määratud asfalteeritud kurviline võistlusrada võimalikult suure libisemisnurgaga, ilma et libisemine soorituse ajal kordagi katkeks. Sooritust hindavad võistluse kohtunikud, kes hindavad libisemisnurka, kiirust ja ettemääratud trajektooril püsimist.

Ka kiirendusvõistlusel on esindatud kõik Eesti suuremad klassid ja kohal on ka masinad, mis osalenud Rootsis, Soomes ja Inglismaal, kuid kodumaal seni võistelnud ei ole. Kuressaare lennuväljal saab nende jaoks maha väga hea raja.

Drag Race on kiirendusvõistlus, mis peetakse spetsiaalsel kiirendusrajal või muul asfalteeritud sirgel. Starditakse paarikaupa paigalt ja sõidetakse veerand miili ehk 402,33 meetrit. Võistluse jooksul stardivad sõidukid paaris, igast sõidust elimineeritakse kaotanud sõiduk, kuni alles on jäänud üks sõitja.