Salme vallateatri uudistükki mängitakse taas juuli lõpus

“Me ei räägi teistele alati enda kohta kogu tõtt ja kas me isegi seda lõpuni teame? Teineteisest möödarääkimine tekitab tihtipeale olukorrad, kus ei saagi midagi head juhtuda,” rääkis lavastaja Maire Sillavee . Kuigi autor on teose komöödiaks nimetanud, on Sillavee sõnul tegu pigem romantilise looga, kus ei puudu omad intriigid. Tükki iseloomustavad ka kaunis kirglikud füüsilised ja sõnalised kontaktid, aga midagi siivutut laval kindlasti ei toimu.

Kuna lavastuses ülesastuvad Annika ja Meelis Juhandi on tavaelus abielupaar, tekib küsimus, miks selline näitlejate valik? “Tahtsin katsetada, kuidas see välja tuleb. Ja ausalt öelda on lihtsam lavastada paari tegevust nendega, kes ka päris elus paar on. Kõik pisut intiimsemad stseenid tulevad lähedaste inimestega kuidagi paremini välja. Samas ei maksa arvata, et tegu oleks mingilgi moel nende eluga. See on siiski vaid üks lugu, mis võib juhtuda igaühega meist,” märkis Sillavee.