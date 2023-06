TERVIS ⟩ Jälle selg valutab! "Vahepeal tuleks üht- ja siis jälle teistpidi lösutada"

Kurtmised seljavalu üle ei ole kuigi haruldased ning põhjusi seljavalu tekkeks on mitmeid. Tihti põhjustab sääraseid vaevusi pikaaegne sundasendis viibimine, aga probleemitekitajaid on teisigi. Valu leevendamise nimel tuleks kõigepealt kindlaks teha, kas põhjus on maasikapõllul küürutamises või on selle taga midagi tõsisemat.