"See on äge ettevõtmine ning loodame, et kõik jäävad rahule ja järgmisel aastal saab selle jälle siia," märgib Saaremaal viimase rallikrossi korraldanud ja nüüd ise Crosskartil startiv Toomas Sepp .

"Selge on see, et Saaremaa meelitab autosportlasi ja publikut mandrilt kohale, Saaremaale on vaja mingit autospordikompleksi selle ala arendamiseks. See aitab kaasa ka turismile ja igasugustele muudele ettevõtmistele," räägib Sepp.