JUHTKIRI: Malevasuvi on käes!

Paraku leidub neid, kelle arvates võib nädalate viisi puhkamine pikapeale tüütuks ja igavaks muutuda. Päevitada ja ujuda (kui ilusaid ilmasid ikka jätkub) on ju tore, sõpradega hängida samuti, aga paljud neist sõpradest on ju ära sõitnud või ajavad omi asju. Suvi läbi üksnes telefonis passida ka ei viitsi. Parafraseerides üht lööklauseks saanud fraasi nõukaaegsest multikast: "Igav lihtsalt lesida –katsuks tööd ehk pusida!"

Äkki tasuks oma vaba ajaga midagi asjalikumat ette võtta, näiteks raha teenida? Üks viis seda teha ja pealegi uusi sõpru-tuttavaid saada on minna malevasse. Eelarvamus "Küll need tänapäeva noored on laisad ja passiivsed, midagi teha ei viitsi!" alati ja igaühe puhul õnneks siiski paika ei pea. Õnneks leidub ka asutusi ja ettevõtteid, kus viitsitakse alaealise tööjõuga jännata, noori välja õpetada ja juhendada. Kust see töökasvatus ja -kogemus muidu tuleks.