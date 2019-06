MAE LAUR: Saaremaale ülikooli – elu muutev otsus

Tunnen end kui kodus

Õpe on täiskoormusega ning hoolimata sellest, et tegu on kaugõppega, on see sama mahukas, kui iga päev koolis käia. Materjal tuleb läbi töötada peamiselt iseseisvalt. Kokkusaamised õppejõududega on varasemate loengute asemel nüüd seminarid – see tähendab, et üliõpilased on oodatud õppeprotsessis sõna võtma ja aruteludes osalema. Klišeelikult väljendudes on meie keskuse eripäraks just personaalsus ja sõbralikkus. Töötame, kõik asjaosalised koos, ühtse kollektiivina. Tagasiside on mõlemapoolne ja konstruktiivne – eduka koostöö alustala.