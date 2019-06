Spordistipendium määrati Risto Lillemetsale

SSMA juhatuse esimees Mati Mäetalu tõdes, et Risto Lillemets on igati vääriline stipendiumi kandidaat. “Konkursile laekus neli taotlust ning kõigi puhul oli tegu tublide noorte inimestega, kes on suutnud jagada ennast spordi ja õppimise vahel,” rääkis Mäetalu. “Ühehäälselt stipendiumi saajaks valitud Risto Lillemetsal oli olemas üsna selge visioon nii oma sportlastee tuleviku kui ka stipendiumi kasutamise osas. Ei ole lihtne jagada oma aega tipptasemel kergejõustiku ja õpingute vahel, aga tundub, et Risto on sellega siiani edukalt hakkama saanud,” lisas Mäetalu.