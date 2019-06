Saaremaa märgi kandjad said esinduspoe

Saarte koostöökogu – kes on ka üks ühistu asutajatest – tegevjuhi Koit Kelderi sõnul pole nii palju Saaremaa märki kandvaid tooteid korraga väljas olnud mitte kunagi ega kusagil, kui vastavatud poes. Esialgu on seal müügil 50 märgikandja erinevad tooted. Tegelikult on aga märgikandjaid nüüdseks juba üle 130.