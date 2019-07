Andres Kuusk male juubeliturniiril kolmas

Turniiri võitnud Markku Hartikainen kogus parimana 5, teise koha saanud Jyrki Parkkinen 4,5 ja Andres Kuusk samuti 4,5 punkti. Parim naine oli Grete Olde 4, parim noor Karl Erik Olde 4, parim seenior Leo Teemäe 3,5 ja parim neiu Liina Tonso 3,5 punktiga.

Markku Hartikainen ütles, et konkreetset eesmärki tal ei olnudki. “Lihtsalt mõtlesin, et mängin üle pika aja ühe turniiri ja rõhk oli sellel, et soliidselt mängida ja mitte teha rumalaid vigu,” lausus ta, lisades, et soovis mängida oma stabiilsel tasemel.

“Aga arvan, et võidu tõi minu ründav mängustiil, mis tavaliselt on mind plussi jätnud. Samas püüdsin ma mängida sellist malet, et mitte üle pingutada ning mängida vastavalt olukorrale ja kasutada võimalusi. Vigu oli ikka ka, aga vead kuuluvad male ja spordi juurde ning seda kindlasti meie tasemel.”

Tuleb rahul olla

Hartikainen rõhutas, et sellise turniiri võit on tema jaoks oluline, sest ta pole ammu turniiri võitnud ja on viimasel ajal individuaaltasemel vähe mänginud. “See tuli sobival hetkel ja see lisab hasarti,” lausus soomlane, kes on siin aastaid tagasi kaks korda mänginud, kuid siis jäi ta tabeli keskele.

Andres Kuusk sõnas, et tuleb oma tulemusega rahul olla, sest asi läks juba alguses untsu ja esikoha võimalused kadusid kiiresti ära. “Ühes partiis oli vastane parem ja tol päeval ei olnud lihtsalt minu päev. Kaks viimast partiid pidin selleks võitma ja kokkuvõttes olen väga rahul,” tõdes ta.

“Soomlasi on kindlasti võimalik edestada, kui kõik õnnestub, aga mul olid nende vastu mustad malendid. Oleks olnud valged, võinuks ka teistpidi minna, selles mõttes oli natuke ebaõnne. Aga eesmärk oli ikka võita ja pettumus pole väga suur, sest elu jooksul on neid turniire juba niipalju mängitud ja kogu aeg ei saa võita. Samas tase oli tugevam, kui eelnevatel aastatel.”

Kuuse sõnul on tema jaoks oluline sellisel kodusel turniiril mängida ja viimased kümme aastat on ta kohal olnud. “Minu maleõpetajad Juuno Jalakas ja Marko Siil seda ju korraldavad ning see on minu jaoks motivatsioon,” põhjendas ta.

Sel aastal Andres Kuusel males rohkem eesmärke pole ja see oli tal viimane maleturniir. Küll aga oli see ettevalmistus järjekordseteks mõttemängude maailmameistrivõistlusteks, millele ta keskendub nüüd sada protsenti. “Nii on iga selline turniir abiks ja aitab mõtte erksana hoida,” märkis Kuusk.

