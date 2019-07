Ken Torn ja Kauri Pannas sõitsid end Poolas võidule

“Euroopa meistrivõistluste arvestuses võita, ja seda kaks korda järjest, on meie jaoks suur asi,” rääkis Ford Fiesta R5-l sõitnud Ken Torn, lisades, et tema viimase aja saavutuste hulgas on see kindlasti kõrgel kohal. “Edu tõi kindlasti hea tiimitöö ja kõik läks päris hästi, suutsime näidata kiireid aegu. Mõned asjad lasime muidugi sisse ka, aga midagi eriti keerulist ja saatuslikku seekord meie jaoks õnneks ei juhtunud.”