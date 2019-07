LUGEJA KIRI: Tooge papi- ja paberi-konteinerid tagasi!

Nüüd on mul ainus võimalus viia need kokkukogutud reklaamid Kudjape jäätmejaama. Kuna minul autot ei ole ja mul on liikumisega probleeme, on ainus võimalus panna need oma olmeprügikonteinerisse. Ma ei tea, kas see on õige, aga pakendikotti ma neid ju ilmselt panna ei tohi.