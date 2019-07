Nestlé tahab õla alla panna Saaremaa kasemahla tootmisele

Vanaema aiast pärit kasemahla saab endiselt vaid nende enda pere, vahendas Äripäev. Tootmisesse läheb üle Eesti kogutud kasemahl, millest Biomaris tehakse praegu kuue erineva maitsega jooki, mille hulgas on nii hapendatud variante kui ka värske kasemahlaga tehtud. Jookide seas on näiteks Häpu, Inge, Ruuben ja isegi Möhhiito.

Õnneks ei pidanud nad maailma suurimale toidutööstusettevõttele, Šveitsi päritolu Nestléle pikalt selgitama, mis on kasemahl, sest ÖselBirchi tegevjuhi Anne-Liis Theiseni sõnul leidis hiigelettevõte nad ise üles. “Aga siiani on natuke segane, kuidas täpselt nad meid leidsid. Alguses rääkisid nad, et leidsid meid sotsiaalmeedia vahendusel, aga hiljem on öeldud, et televisiooni kaudu,” rääkis Theisen.

Nimelt osales pere oma ettevõttega sakslaste telesaates “Höhle der Löwen”, mis on sisuliselt versioon USA saatest “Shark Tank”, kus inimesed pakuvad investoritele välja oma ideid.

Nestlé toetusprogrammis osalemisel ei pakuta ÖselBirchile ainult rahalist toetust. Summat siinkohal ei avaldata, võttes arvesse asjaolu, et tegu on pilootprojektiga, nii et tulevikus programmis osalejad ei tuleks juba ootuste või eeldustega, kui palju kapitali nad saama peaksid. “Summa, mille saime, on osaliselt asjade prefinantseerimine, näiteks suurema toodangu pudelid ja sildid – need on makstud ette,” tõi Theisen näite.

Teine suur eesmärk ja tugi on suurkorporatsiooni abil oma eksporti suurendada ning teadustöö, mis seisneb toidutehnoloogilise ja ohutusteabe kindlakstegemises. Tehakse selgeks, milliseid toitaineid nende joogid sisaldavad.

“Toitainete sisaldus oli meil ka varem määratud, sest see oli seadusest tulenev kohustus. Küll aga on Nestlé abiga jookide koostist põhjalikumalt uuritud: mineraalainete, vitamiinide või isegi pestitsiidide sisaldust,” loetles Theisen. Näiteks tuli välja, et kui juua kolm pudelit Ruubenit (rabarberiga hapendatud kasemahl) on saadud 15 protsenti inimese päevasest vajalikust kaaliumikogusest.