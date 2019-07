Tantsupidulised harjutavad hoogsalt

Laulu- ja tantsupeo Saare maakonna kuraatori Krista Lemberi sõnul uuris ta viimasel juhendajate nõupidamisel osalejate rõõmude ja murede kohta ning õnneks on seni kõik emotsioonid positiivsed olnud. “Proovid on kulgenud nii hästi, et juba tundub, et pidu hakkab looma. See, kui tantsija tunneb, et on peaaegu juba peovalmis, tähendab kindlasti väga hästi korraldatud proove,” nentis ta.

Villidest, muhkudest ja marrastustest pole Lemberi sõnul õnneks seni kuulda olnud. Küll on natuke olnud muret päikesega, mis on aga kindlasti parem, kui vihm, mida ilmateated siiani peonädalaks on lubanud, kuid mis seni on taevasse jäänud. “Ehk jääbki. Tuul on päris kena ja loodetavasti ajab pilved laiali,” lausus Lember.

Esmakordselt tantsupeol osalev Jaanis Sarapuu, kes tantsib Saaremaa ühisgümnaasiumi pererühmas Öigupoolest, ütles, et pererühmad on uus rühmaliik, mis selleks peoks spetsiaalselt kokku pandi. “Tundub, et nendega võiks ka edasi minna,” arvas ta.

Sarapuu sõnul sõitis ta oma esimesele peole teadmisega, et tegu on suurejoonelise üritusega, kus trennid on pikad ja rasked. “Aga kuna meil on ainult üks tants, siis mina veel otsest raskust ei tunneta,” naeris ta. “Väga tore on, ilm ilus ja inimesed sõbralikud. Kõik läheb hästi,” kinnitas peodebütant.

Sarapuu tunnistas, et ei tea, kuidas järgmised päevad täpsemalt välja nägema hakkavad, kuid esmaspäeval oli tööpäev kuuetunnine – kella ühest seitsmeni. Kolmapäeval peaks harjutamise järg jõudma juba suurele Kalevi staadionile, kus hakatakse etendust kui tervikut kokku panema. “Seda emotsiooni veel pole, aga räägitakse, et seal saab palju oodata. Eks näis,” lausus ta.

Kümme korda suuremat elamust loodab Sarapuu aga loomulikult kontsertetendustest. “Õige tunne on kindlasti reede õhtul, kui viimane kontsert läbi on. Ja loomulikult rongkäik ka,” märkis ta.

Korralduslikult on prooviperiood Jaanis Sarapuu hinnangul seni hästi kulgenud. “Vett on, vetsusid on piisavalt, toit jõuab ilusasti kohale. Võib-olla magamine on pisut kitsas. Kohati läheb tihedaks ning magajatele ja kohvritele võiks rohkem ruumi olla,” arvas ta. Kõik saarlaste delegatsiooni tantsijad on majutatud traditsiooniliselt Kadriorus saksa gümnaasiumis.

Laupäevase rongkäigu kohta ütles Sarapuu, et SÜG-i pererühma liikumise alguspunkt on Toompea tänaval. “Meie atribuutika, lipud, plakatid on valmis,” kinnitas ta.

Laupäevases laulu- ja tantsupeo rongkäigus hakkab Saare maakonna kolonn liikuma Tõnismäelt kell 15.10. Kolonni pead ehib viikingilaeva käil, mille külge kinnitatud seelikutriipudes tekstiiliribad kujutavad laeva keret.

Lisaks on nende külge kinnitatud pikemad värvilised riideribad, mida hoiavad Kihelkonna rahvariietes neiud. Laevakonstruktsiooni kannab korraga neli noormeest ja arvestatakse vähemalt kolme vahetusega. Kollektiivid on kolonni paigutatud kihelkondade kaupa ning erinevaid piirkondi tähistavad vastavates värvides seelikukujulised plakatid ja endiste valdade lipud.

Tagasi hakkavad peolised tulema juba laupäeval, mil kodutee võtavad jalge alla nooremad tantsijad. Pühapäeval algab saarlaste-muhulaste kojusõit aga kohe pärast laulupeo lõppu ja öistele parvlaevadele jõutakse sõltuvalt sellest, kuidas Tallinnast liikuma pääsetakse.