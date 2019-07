Vanametalli kokkuostjatel ebastabiilsed ajad

Metallihinnad maailmakaubandusturul on langenud kaubanduspingete teravnemise tõttu. Kõige enam mõjutab turgu USA ja Hiina kaubanduskonflikt. Kuigi suurriikide presidendid istusid eelmisel nädalal toimunud G20 riikide tippkohtumisel koos laua taha, ei suudetud kaubanduskõnelustes selgust saada.

Nii Sikassaare Vanametalli juhatuse liige Herki Sai kui ka Orissaare vanametalli kokkuostu juhatuse liige Jaanika Roosman tõdesid, et praegu on nende ettevõttel kehv aeg. “Asi liigub, aga see pole nii aktiivne, teatud artikleid me ei müü. Hetkel lihtsalt vegeteerime, sest pole mõttekas müüa. Ootame, kas läheb paremaks,” rääkis Roosman.

Herki Sai tõi välja, et nende firma kokkuostmisega küll tegeleb, aga välja ei müü. “Eelmise aastaga võrreldes võib ostuhind küll kõrgem olla, aga reaalsus on see, et oleme ise ostuhinda mitu korda kärpinud. Ostsime vahepeal palju kõrgemalt.” Sai mainis, et suvel on ostutegevus nagunii madalam, sest tehased puhkavad.

Roosman selgitas, et vanametalli hinna saatus selgub arvatavasti siis, kui USA ja Hiina jõuavad kaubanduskõnelustel tulemuseni. “Võib-olla börs tegi väikese tõusu, aga meile see veel tunda ei anna. Hind oleneb maailmamajandusest, sellest, mis otsuseid teevad USA ja Hiina. Hetkel on kõik väga ebastabiilne.”

Viimase kahe aastaga võrreldes on hind mõnekümne euro võrra langenud. 2018. ja 2017. aasta vanametalli hinnad jäid keskmiselt 180 ja 215 euro vahele. Siiski on hinnad korralikult tõusnud võrdluses 2016. aastaga, kus metallihind oli rekordiliselt madal. Kolme aasta eest osteti metalli hinnaga 85 eurot tonn.