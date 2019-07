Lisaks Olarile on vabatahtlike päästjate hulgas palju neid, kes on läbinud koolituse ning valmis igal hetkel oma tööd ja tegemised pooleli jätma, et tormata tulekahju kustutama või elukutselistele päästjatele tuge pakkuma kõikjal, kus vabatahtlike abi vajatakse. Aga seegi pole veel kõik, sest muul ajal on nad võtnud oma südameasjaks tegeleda ennetustööga ja harida oma kaaskodanikke, et viia õnnetuste arv miinimumi lähedale, ideaalis olematuks. Enamasti on vabatahtlikud päästjad oma piirkonna inimestele tuttavad. Tulekahju korral on nad mitmel korral jõudnud õnnetuspaika varem kui elukutselised päästjad.