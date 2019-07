Tahula teeb ajalugu: küla saab ülikiire interneti

Projekti üks eestvedajaid, MTÜ Tahula Küla juhatuse liige Ott Mikko tõdes, et esmased tööd optilise sidekaabli paigalduseks hakkasid pihta tegelikult juba aprillis. Ta märkis, et kui trass on paigaldatud, tagatakse projektis osalenud majapidamistele projekti kohaselt tarbimiskohas sidepunkt, kust saab vastavalt soovile tarbida kas internetti, televisiooni, telefoniteenust vmt.