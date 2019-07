JUHTKIRI: Päikest mesilinnule!

Senine kevad ja suvi (kui viimaseid lausvihmaseid päevi mitte arvestada) on ju soojuse ja õiterohkuse poolest olnud helded. Taimi, millelt nektarit koguda, Saaremaal õnneks jagub. Näiteks valge ristiku õitsemine on praegu täies hoos. Kui ilmataat vaid mesilindudel toimetada laseks ja maad juba heldelt kastnud vihmakraanid mõneks ajaks ometi kinni keeraks! Sajuga mesilased nektarit korjata ju ei saa.

Kaks suvekuud on veel ees. Loodame, et sellised, mis mesilaste tööd soosivad. Tibusid loetavat sügisel. Ka meesaagi kohta saab kõige täpsema hinnangu anda siis, kui korjeperiood möödas. Mida rohkem, seda uhkem.

Teatavasti tuleks toidukraamist eelistada ikka sellist kraami, mis kasvanud/kasvatatud/valmistatud sööjale võimalikult lähedal. Sama kehtib ka mee kohta. Kõige parem ja puhtam on ikka see mesi, mille on teinud kohalikud tiivulised meemeistrid.