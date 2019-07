SAARTE MÄNGUD 2019: Saarlased asuvad Gibraltaril võistlustulle

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni juhatuse esimehe Mati Mäetalu sõnul on medali-eesmärke raske püstitada, kuna võistlusalad on iga korraldaja-saare määrata. Tänavu näiteks ei kuulu saarlaste üks trumpalasid, saalivõrkpall, üldse võistlusalade hulka.

Esindatud on Saaremaa seekordsetel mängudel kümnel alal. Mäetalu sõnul on Saaremaa esinduse üks nn paraadalasid jalgrattasõit. “See peaks meil olema tugevalt esindatud, ka Mihkel Räim on kohal,” märkis Mäetalu. “Kirkamat medalit loodaks ka korvpallis, rannavõrkpallis ja laskmises.”