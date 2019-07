ÜLESKUTSE: Orissaare internaatkool – meie kodu

Meil avaneb ainukordne võimalus keerata lukust lahti see uks, et aulas pidada väärikas mälestusaktus ning külastada neid ruume, kus Sina, lugupeetud kasvandik, oma tarkust ammutasid ja oma ilu-und magasid, ning kus Sina, lugupeetud pedagoog, oma tarkust, väärtusi ja elukogemust meitega jagasid.

Me ei tea, mida toob tulevik sellele majale. See võib jääda meile viimaseks korraks näha seda maja sellisel kujul, sellises vormis. Ükskõik, millises seisus see maja on, oli see koduks minule, Sinule, meile kõigile. Tule, meenuta, jaga mälestusi, emotsioone.