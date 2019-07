Anre Nõmme lõpetas parapurjetamise MM-i kaheksanda kohaga

“Taganttuules on minust alati keegi mööda sõitnud ja nii ka seekord. Teine krüss läks samuti enam-vähem korda ja teist korda olin ülemises märgis vast viies-kuues, aga allatuules jäi jälle midagi vajaka, sest finišiliinil olin kahe hispaanlasega, aga nad mõlemad võitsid mind väga napilt.”

Anre Nõmme ütles, et võib oma esimese medalisõiduga väga rahule jääda ja MM-i kokkuvõtte tulemusega ka. “Osalejaid oli muidugi seekord vähem, aga see ei ole ju minu süü,” märkis ta.

Maailmameistrivõistluste avapäeval toimus kolm sõitu ja Anre Nõmme kohad olid 6., 9. ja 10. Kokkuvõttes andis see saarlasele kaheksanda koha.

Teise sõidu start õnnestus ka, aga kohe peale starti ei järginud Nõmme oma plaani ja see maksis nii mõnegi koha ning finišisse tuli ta üheksandana. Kolmanda sõidu start tuli ka hästi välja ja esimeses märgis oli saarlane viies- kuues, aga veidi enne allatuule märki just siis, kui ta hakkas märgivõtmist tegema, kadus jälle rool. Purunes roolimehhanismi parempoolne ots. Õnneks läks see ots katki sellisest kohast, kus sai teda kuidagi selja tagant sikutada. “Ja endalegi üllatuseks saavutasin selles sõidus kümnenda koha,” märkis Anre Nõmme.