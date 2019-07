LUGEJA KÜSIB: Mis vahe on tööst põhjustatud haigusel ja kutsehaigusel?

Kutsehaiguse mõiste on välja toodud Kutsehaiguste loetelu määruses nr 66 § 1, mille alusel haigus loetakse kutsehaiguseks, kui see on nimetatud §-des 2-4 või kui §-des 5-6 nimetatud töökeskkonna ohutegur on põhjustanud töötaja haigestumise. Ehk lühidalt on kutsehaigus haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tööst põhjustatud haigus on aga töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks ja mida ei ole kutsehaiguste loetelus välja toodud.