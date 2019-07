Orissaare lasteaiahoone saab aastaaegadest kuue

Mõni päev enne tööle asumist selgus, et puudus valla kooskõlastus ja vallametnikele kavand ei sobi. Vald soovis lahendust tervele hoonele, mitte ainult kolmele mänguväljaku poolsele seinale. “Seega võtsin kavandi ja jaotasin selle elemendid ümber hoone. Plaanitud kolmest mänguväljaku poolsest seinast sai suvi, tänavapoolne ala on kevad, majatagune ala on sügis ja talv,” selgitas kunstnik.

“Mõte on, et järgmisel aastal viin projekti lõpuni, kavandan ja maalin tihedamaks ja sidusamaks. Nii et natuke draamat oli selle asjaga ja tea, kuidas Orissaare elanikud selle hakitud versiooni vastu võtavad, aga lasteaialapsed on siiamaani väga rahul olnud,” lausus Evestus.