Linnasadama faarvaatri ehitus võib võtta aastaid

Kuressaare Jahisadama juhatuse liikme Margus Männiku sõnutsi on suurimaks probleemiks hetkel laevatee sügavus. “Praegune sügavus on Kroonlinna nulli järgi garanteeritud, aga kui meil siin veetase langeb 30-40 cm alla Kroonlinna nulli, siis 40-jalased jahid ei riski siia tulla.”

Veeteed on vaja laiendada, sest alused, millel on tuulepinda rohkem, kipuvad seal ära kalduma. “Kui kaks suurt alust teineteisele vastu tulevad, siis võib üks alus teisele kaela tükkida. Samuti on võimalus, et üks jaht teist faarvaatrist välja või madalama osa peale ajab,” lausus Männik.