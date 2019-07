Mai tõi saartele rohkem külastajaid kui mullu

Piret Trei. FOTO: Saarte Hääl

Statistikaameti andmeil ööbis möödunud aasta mais Saare maakonna majutusasutustes 12 108 inimest, tänavu aga 14 134. “Ka meil peatus tänavu mais palju rohkem inimesi kui möödunud aastal samal ajal,” kinnitas GOSPA juhataja Piret Trei. “Ilmselt mängisid siin üsna suurt rolli ka ilusad ja soojad ilmad.”

“Ka mina pakun, et esimene põhjus, miks mai statistika numbrid on mullusega võrreldes palju ilusamad, võiks olla hea ilm,” ütles Visit Saaremaa konsultant Kristina Mägi. “Tahaksin ka loota, et oleme Saaremaa reklaamimiseks head tööd teinud.”

Nagu mullugi, oli ka tänavu mais üle poole majutatutest pärit Eestist – möödunud aastal oli neid 6662, käesoleval aga pea tuhande võrra rohkem, 7628. Lätist pärit külastajaid oli mullu mais 1003, tänavu aga koguni 1427.

“Eestlased ja lätlased on kõige ilmatundlikumad, neil on teistega võrreldes lihtsam tulla ja plaane tehakse üsna eksprompt,” rääkis Mägi.

Leedust, Saksamaalt ja Venemaalt tulnud külastajate hulk kasvas mullusega võrreldes koguni kahekordseks – kui aasta eest mais oli neid Leedust 376, siis seekord 700. Saksamaalt saabus saari uudistama mullu 316 inimest, tänavu aga koguni 673. Umbes samas suurusjärgus on Saare maakonnas peatunud Vene turistide hulk – mullu lehekuul 312 inimest, tänavu 637.

Suurbritanniast tulnuid oli möödunud aasta mais 85, sel aastal aga 107.

Küll aga on märgatavalt kahanenud Soome kodanike arv, kes majutuskohtades peatuvad – möödunud aasta maikuus 2236, tänavu 1926. Samuti on mullusest pisem meie saartel käinud rootslaste arv: eelmise aasta mais oli see 171, tänavu aga 164.

“Soomlaste arv on aastaid kukkunud,” tõdes Kristina Mägi. “See generatsioon, kes on harjunud Saaremaal käima, hakkab liiga vanaks jääma. Nooremal soomlasel puudub aga Saaremaal käimise harjumus ja ta ei tea, mis asi see Saaremaa on. Sestap meie näiteks oleme ka sihikule võtnud just noorema soomlase.”

Rootslastest külastajate arvu vähenemise taga on Mägi sõnul needsamad põhjused. “Lisaks ka see, et neil on veel pikem maa siia sõita kui soomlastel,” märkis Mägi. “Reisile kuluv aeg on üsna arvestatav. Eestlasel ja lätlasel on nendega võrreldes ju ainult mõni tund autosõitu ja oledki kohal.”

Aasia riikidest pärit turistide arv jäi mullusega võrreldes enam-vähem samaks – läinud aasta mais oli see 209, tänavu 202. Hiina turiste oli mullu 117 ja tänavu 135, jaapanlaste arv vastavalt 66 ja 59.

Ameerika Ühendriikidest väisas Saare maakonna majutusasutusi mullu mais 77 inimest, käesoleval aastal aga 84.

Statistikaameti andmeil oli Saare maakonna tubade täitumus mullu mais 28%, tänavu aga 29%.