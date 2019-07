Pärandkultuuriväärtus või hoopis ökolõks?

Kuidas lõkse likvideerida?

Oma uurimistööga soovisin inimestele teada anda, kuidas võivad meile täiesti tavalised asjad ohtlikuks osutuda. Seega võiksite ka teie teada, kuidas neid lõkse likvideerida. Kohe kindlasti ei saa neid lõkse täiesti ohutuks teha, kuid midagi on siiski võimalik ette võtta.

Kaevud: Kõige lihtsam variant on see, kui otsida kaevu lähedusest tugevaid oksi, mis kaevu augu peale visata. Samas on võimalik minna ka keerulisemat teed: kui on jaksu, võib näiteks kodust tuua mõne suure lapikuma asja, mida teil endal vaja ei lähe ja see siis augu peale visata.

Keldrid jne: Siin on asjal kaks poolt. Kui kelder vms oleks lahti, saaks see olla mõnele loomale peavarjuks öösel või külma/kuuma ilmaga. Samas võib see osutuda lõksuks nagu ennist mainitud. Seega oleks parem see hoone ikkagi jätta selliseks nagu see on.

Traataiad: Traataedu ei tohiks tegelikult kasutada sellel otstarbel, milleks need loodud on. Kindlasti ei tohi minna põllule, mille läheduses asub talu, traataeda üles korjama. Juhul, kui traataed on teie maa-alal, tuleks see panna kuhugi, kus loomad ja ka inimesed endale viga ei saaks teha.

Korstnad: Vanu korstnaid on väga lihtne ohutuks teha. Kui leiate küttekolde ja ka tahmaluugi, tehke need lahti ja ongi asi korras. Leidub ka selliseid korstnaid, mille sees juba on auk ning mille luuke teoorias ei peaks lahti tegema, kuid ega küll küllale liiga tee.