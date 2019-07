JUHTKIRI: “Silmast silma”

Kes oskas tollal unistada nendest võimalustest, mis meil praegu tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengule kasutada on?

Need võimalused kuluvad marjaks ka meditsiinis. Iseäranis meil siin, kel suurte keskuste Tallinna ja Tartuni sadu kilomeetreid. Eluohtlikus seisundis haige jaoks, keda on tabanud insult, on aeg kriitilise tähtsusega. Kui väärtuslikud minutid ja tunnid kuluvad üksnes patsiendi transpordile.