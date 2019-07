Saaremaa tarbijate ühistu kahtlustab parklakonkursil kokkumängu

Maikuu lõpul lõhuti lõpuks ometi maha Garnisoni 15 kinnistul asunud kunagine uhke aadlielamu. Viimastel aastatel korduvalt põlenud ja “kolemaja” sildi saanud krundile on omanikfirma Ogremor Holding OÜ lubanud mõne aja pärast püsti panna koopiamaja ja see korteritena müüa.

“Esialgu jääb sinna sile platsike,” teatas firma esindaja Mart Loik Saarte Häälele mais ja lubas, et uuest kortermajast võib uuesti hakata rääkima 2023. aastal.

Ehitusettevõtjatele Olari Aavikule ja Mart Loigule kuuluv nüüdseks tühi krunt on Kuressaare südalinnast umbes 400 meetri kaugusel ja sestap valis vallavalitsus selle juunis välja konkursil, kus vähempakkumisega otsiti linnale juurde parklamaad.

Parklakohtade defitsiit on tekkinud peamiselt kahel põhjusel. Esiteks kasvas pärast valdade ühinemist märgatavalt Kuressaares tööl käivate ametnike arv. Neist autoomanikud peavad ju tööpäevadel kuskile oma sõiduki ka parkima. Teiseks lõpetati aasta eest kevadel seoses ehitustöödega kesklinnas sealsetel tänavatel parkimine.

Saaremaa abivallavanema Jaan Leivategija sõnul sai vallavalitsus idee kuulutada parkla leidmiseks konkurss ühest kevadisest vestlusest Saare Kinnisvara OÜ juhatuse liikme Toomas Tarusega. Kinnisvaraärimees kurtnud muret, et nende krundil Kuressaare bussijaama taga on kõik soovijad oma sõidukeid juba aastaid parkinud, ehkki tegemist ei ole avaliku parklaga.

Toomas Tarus nentis eile Saarte Häälele, et nii ei saa see eramaal lõpmatuseni kesta. Jaan Leivategija sõnul pakkunud Tarus kinnistut müügiks, kuid vald ei saanud ilma konkursita selliseid asju otsustada. Küll aga otsustati korraldada vähempakkumine, kus sobivat krunti oli vald valmis ostma, rentima või soetama läbi hoonestusõiguse seadmise.

Ogremor Holding OÜ tegi pakkumuse Garnisoni tn 15 krundi rendiks aastatasuga 4795,20 eurot. See oli vallavalitsuse hinnangul majanduslikult soodsaim ning pakutud kinnistu oli sobiva asukohaga. Vald alustas firmaga läbirääkimisi lepingu tingimuste osas.

Toomas Tarus märkis, et kuna parklakonkursi valguses on omavalitsus mõista andnud, et bussijaamalähedast kinnistut pole avalikuks parkimiseks tarvis, siis keskendub ettevõte sellele sobiva arendusprojekti leidmisele.

Üldse pole aga konkursi tulemustega rahul Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ), kes pakkus vallale südalinna parkimisprobleemide leevendamiseks kolme varianti, millest ühe järgi rajataks Saaremaa kaubamaja kõrvale parkimismaja.

Üleeile saatis STÜ lepinguline esindaja, STÜ nõukogu liige vandeadvokaat Andres Tamm vallavalitsusele vaide, kus palus parklakonkurss tühistada.

Esiteks viitas ta, et STÜ-l on “tõsine kahtlus, et vähempakkumise võitjaga oli vallavalitsusel eelnevalt kokku lepitud teha selline pakkumus ning ka pakkumuse tulemus”.

KALLE KOOV: Tegemist oli puhtalt linnukese kirjasaamisega.

Tamm põhjendab, et Garnisoni 15 krunt asub nõutud 400 meetri perimeetri äärealal, osa krundist jääb isegi sellest välja. Teiseks tekitab sellist arvamust asjaolu, et Garnisoni tänava kinnistu on planeeringu kohaselt elamumaa ning sellele pole võimalik parklat rajada. Tamm lisas, et seega ei paranda see kinnistu kesklinna parkimisprobleemi vähemalgi määral.