Sadamakanali vallide liigutamine eeldab uuringuid

Kuivõrd kõnealune pinnas on vallidena omal kohal olnud üle kolme aasta, siis on tegemist jäätmetega ning nende taaskasutamiseks mõnel teisel kinnistul ehk maa-ala täitmiseks tuleb taotleda keskkonnaametilt jäätmekäitleja registreerimistõend. Koos taotlusega tuleb esitada ka kinnistuomaniku nõusolek ning selgitada, mis on täitmise eesmärk.

Kuna eesmärk on kai täitmine ehk ehitustegevus, siis tuleks esitada ka kooskõlastatud ehitusprojekt, mis kinnitaks maa-ala täitmise vajadust. “Oluline siinkohal on veel see, et mainitud ala ei jääks ehituskeeluvööndisse, kus on jäätmekäitlusalane tegevus keelatud – siis tuleks taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist. Samuti on oluline pinnase päritolu ja selle koostis, et saaksime hinnata, kas koostis vastab elamumaa või tööstusmaa piirnormidele,” selgitas Ader. Kuivõrd mainitud pinnasega soovitakse täita mereala, siis on lisaks vajalik taotleda ametilt vee erikasutusluba.