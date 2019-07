Parasummer toob üle 100 langevarjuri

“Minu isiklik rekord Parasummeril on kuskil 45 hüpet. See muidugi sõltub hästi palju ilmast, aga päevas 6–7 hüpet teha on hea tulemus,” sõnas Koppel Keskpäeva saatejuhile Tõnis Kipperile.

Parasummer on Baltimaade suurim langevarjuritele mõeldud üritus. Kopliste hinnangul toob see Saaremaale paarsada inimest, lisaks langevarjuritele veel nende sõbrad ja pere. Eelmise aasta kogemuse põhjal on oodata kuni 300 pealtvaatajat.

“Eks tegijaid tuleb seinast seina. On neid, kellel hüppeid alla 100, aga ka neid, kes tulevad siia üle 10 000 hüppamiskorraga. Lisaks tuleb kohale paar treenerit, kellel hüppearv juba üle mitmekümne tuhande. Kaks kõhulilendamistreenerit teevad õhus suuri kujundeid ja muidugi saab nende käe all ka õppida,” mainis Kopliste. Langevarjurile on Parasummeri hüppe hind oma varustusega 27 eurot.

Tandemhüpe tavakodanikule maksab 229 eurot. “Tandemhüppe summa sees on nii enda kui instruktori lennukikoht, varustuse rent ja tasu instruktorile. Eestis on langevarjuklubid MTÜd ja sellised üritused on nende ainuke tuluallikas,” rääkis langevarjur.

Enne tandemhüpet räägib instruktor 15–20 minutit, kuidas lennukis olla ja mis täpselt juhtuma hakkab. “Tandemreisija ainuke roll on lendu nautida. Selle võlu on, et kõik tehakse sinu eest ära. See on väga lihtne ja uskumatult äge kogemus,” kiitis Antti Kopliste.