KÕNE IFFILE: Kesklinn autovabaks!

Mis tark mina olen, aga mina arvan, et Kuressaare on selline linn, millele toovad raha turistid – kes rohkem, kes vähem.

Kui ärid seoses väga pikale veninud remondiga ei saa täie võimsusega oma kaupu ja teenuseid turistile pakkuda, siis see on väga halb. See on kummaline, et kõige soojemal, kõige tulusamal turismiajal on see Kuressaare linn ikka justkui amputeeritud!

Mina ei viska kedagi kividega, aga arvan, et seda kesklinna oleks saanud ehitada kolm korda kiiremini. Seepärast olen pigem nende poolt, kes võtavad asja nii, et teeme siis tööd kolmes vahetuses ja nii, et higipull on pealae peal! Peaasi, et valmis saaks!

Seda liikluskorraldust, mis praegu Kuressaare kesklinnas on – jalakäijad ja autod läbisegi – ma küll õigeks ei pea. Jalakäija, kes tunneb end turvaliselt, ei vaata iga sekund selja taha, kas sealt tuleb nüüd mingi auto või ei tule. Juhtub seal üks lapsuke auto alla jääma, siis on hilja mõelda, et oleks võinud ikka kesklinna autodele kinni panna.

Kui mina oleksin Saaremaa kuningas Suur Tõll, paneksin Kuressaare keskväljaku autoliiklusele kinni. Ma ei laseks luteri kiriku juurest mitte ühtegi autot edasi. Mida kuradit on seal mingitel autodel töllerdada? See ala oleks absoluutselt kindlalt jalakäijate päralt, aprillist oktoobrini kindlasti. Teine asi on talvel, siis võiks see läbisõit sealt toimuda, sest palju seda rahvast seal sellisel ajal ikka liigub. Jõuludel ja aastavahetusel aga, kui inimesed pidutsevad, võiks kesklinn autodele kindlasti kinni olla.

Ma ei arva, et autojuhid selle peale väga pahandaks – noh, teevad pikema tiiru, mis siis ikka? Mujal maailmas on ju tohutuid autovabasid tänavaid, alasid. Inimesed harjuvad ära ja leiavad, et halvasti pole midagi.