JUHTKIRI: Juurte juurde

​Saarte kahanev elanike arv on jututeema olnud juba aastaid, koguni aastakümneid. Surmasid on endiselt rohkem kui sünde. Tõsiasi on ka see, et mandrile – või kaugemalegi – õppima ja tööle läinuist enamus seabki end sisse kodusaarest kaugel. Võib-olla osa neist isegi unistab tagasitulekust, ent lisab sellele mõttele sõnad “kunagi hiljem…”