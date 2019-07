"Mäletan, kuidas väiksena suvel Muhu põldude peal ringi jooksin ja mõtlen igal aastal, et huvitav – kõrred jäävad aina lühemaks. Tegelikult oli muidugi asi selles, et ma ise venisin aasta-aastalt pikemaks," muigab ta. "Aga see koht on mul alati südames olnud ning siia tõmmanud."