Kodu on kallis, kuid siit lahkume siiski...

Paigakiindumus on emotsionaalne side inimese ja koha vahel, koha ja inimese vahel. Kodukohast ja kiindumusest sellesse ei räägita noorte seas aga just kuigi palju. Enda kohta võin öelda, et mulle on mu praegune kodukoht väga kallis, kuid juba abituriendina arvasin, et olen valmis pärast gümnaasiumi lõpetamist mandrile või koguni välismaale kolima.

Kui kiindunud on aga teised noored saarlased oma kodukohta? Kas nemad juba ootavad lapsepõlvekodust välja kolimist ning iseseisvat elu? Kuna need küsimused pakkusid mulle huvi, otsustasin võtta selle teema oma uurimistöös luubi alla. Mu eesmärk oli teada saada, kas Saaremaa ühisgümnaasiumi 16–19aastased noored ehk 10.–12. klassi õpilased on oma kodukohta kiindunud, kes neist on valmis praegusest elukohast lahkuma ja Saaremaalt ära kolima ning kui paljud tahavad jääda paikseks.

Enamus peab kodukohta kalliks

Oma uurimuse jaoks viisin tänavu jaanuaris kaasõpilaste seas läbi küsitluse, kus 10.–12. klassi peale oli vastajaid kokku 168. Küsitluses osalenuist 67 olid noormehed, 101 neiud.

Palusin küsitluses osalenud noortel selgitada, mida tähendab nende jaoks koht, kus nad elavad – millised on kodu piirid ja tähendus. Selgus, et kodu piiride mõiste on kõigi vastajate jaoks peaaegu sama: kodu algab ja lõpeb aiaväravast või uksest. Kodupesa on aga koht, kus saab tunda end vabalt ja olla koos lähedastega. Kolmveerand vastanuist kirjutas, et elab koos vanematega. Need, kes elasid vanematest eraldi – ühiselamus või üürikorteris –, tõid pea kõik põhjuseks kooli kauguse kodust.

Kodu algab ja lõpeb aiaväravast või uksest. Kodupesa on aga koht, kus saab tunda end vabalt ja olla koos lähedastega.

Soovisin ka, et gümnasistid hindaksid viiepallisüsteemis oma kiindumust praegusesse kodukohta ja naabruskonda (1 – ei ole üldse kiindunud; 2 – pigem ei ole kiindunud; 3 – pigem olen kiindunud; 4 – olen kiindunud; 5 – olen väga kiindunud).

Ilmnes, et kaks noormeest ei ole oma kodukohta üldse kiindunud, samas oli üle ootuste palju neid poisse (37), kes vastasid, et on oma kodukohta ja naabruskonda kiindunud. Tüdrukute seas märgiti kõige rohkem vastusevarianti "olen kiindunud". Selle vastuse valis 101 küsitluses osalenud neiust 36. 11 tütarlast aga vastas, et nad pigem ei ole kiindunud paika, kus elavad.

Seega võib tõdeda, et enamus SÜG-i gümnasistidest peab oma kodukohta armsaks – nagu oma uurimust tegema hakates eeldasingi. Tunnistas ju kiindumust kodukoha vastu lausa 90% vastajatest.

Varasemad suuremad uuringud on näidanud, et inimesed kiinduvad rohkem kohta, kus nad on üles kasvanud – sellises paigas tuntakse südames rahu. Uurisin, kas see kehtib ka mu koolikaaslaste puhul. Selgus, et seegi hüpotees pidas paika: noored, kes on oma praeguses kodukohas elanud kauem kui poole elust, on sellesse rohkem kiindunud kui nende eakaaslased, kes on seal elanud vaid mõned aastad.