MUHU UUDISSED: Eput päe

Muhulane oo kole edev. Kohe kangest edev. Piab oma uhkete rahvariietega igaspuol kentima. Muedu ep oska olla mitte. Laulupidu aegas olli nähe. Paljast taheti pilta tiha muhulastega, et muhulastel oo nii kenad ergud riided. Muhulased mudud ollid kõik kohe nõus kua. Ja kui muhulased ise otsima akkasid, et kellega suaks seltsis pilti tiha, siis es sünni mitte vähämad kut juapanlased oma uhkete leitide või nende vade kimonoodega. Et ikka pilt oleks kangest kiri.