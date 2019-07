Peep Lango 80: Kärla koolis 27 aastat, sellest 25 koolijuhina

“Peebu käe all on harjutanud ja tulnud maakoolide mitmekordseteks meistriteks käsipallurid. Ta on treeninud ka kooli jalgpallureid. Kärla kooli sportlased on saavutanud häid kohti nii kergejõustikus, suusatamises kui ka pallimängudes. Koolipoisid peavad teda oma kaitseingliks. Kui kellelgi hakkas õppeedukus allamäge minema, käis Peep utsitamas, öeldes, et pingutada on vaja nii nagu spordiradadel. Halva hindega võistlustele ei lubatud,” jagas eile sünnipäevalauas endisele koolijuhile tunnustust Kärla spordibaaside juht Raivo Uus.