Nõnda ongi tal keeruline öelda, mis see ajaline määratlus olla võib, kui ta perega püsivalt Saaremaal elab. "Kuna lapsed käivad Tallinnas koolis, siis see on kõige suurem takistus hetkel. Nende elu ja sõbrad on ju seal," ütleb ta. Samas ei keela keegi Janekit Saaremaal rohkem käimast ja siit arvuti teel tööd tegemast. "Reaalsus on vast see, et äkki 5–10 aastat tuleb veel Tallinna vahet käia," arvab ta.