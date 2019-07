LUGEJA KIRI: Kodutütred ja noored kotkad said kokku Karujärvel

Laagrisse tulid meiega ka Poola ja Leedu noored. Et laager hoo sisse saaks, pidid Saaremaa noortejuhid ettevalmistusi tegema. Laagrisse "Ühes paadis" panustasid kõik kohalikud rühmad nii nõu kui abiga. Päevakava esimene tegevus oli meeskonnamängud.

Omaloomingu punktis kirjutasid Võrumaa karulaante vahelt tulnud noored Karujärve tekkeloo: "Ammu, ammu ennemuistsel aal tuli karu seitsme maa ja mere tagant Venemaalt Saaremaale. Ta tahtis selgeks õppida motivatsiooni tähestikku ning Saaremaa naissoost karud olevat eriti targad, et teda õpetada. Karu tuli ja leidis suure soo. Ta istus sohu ja hakkas naisi ootama. Ootas ja ootas, aga naisi ei paistnud kusagilt. Karu istus nii kaua, et vesi vajus läbi maakera teisele poole, kus juhuslikult oli Hiina. Nüüd oli Hiinas nii palju vett, et seal sai alguse riisikasvatus. Kahjuks kogunes vett liiga palju, seega pidid Kung fu Panda ja meister Šifu karu Saaremaalt ära ajama. Karu tõusis püsti ja tema istutud lohku hakkas vesi tagasi voolama. Nii tekkis kunagise soo asemele hoopiski järv."