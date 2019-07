Getter Saarele on sulgpall tähtsaim mäng

Viimased seitse aastat Soomes Espoos töötanud ja õppinud, kuid põhiliselt siiski sulgpalli mängiv Getter Saar teenib alaga ka raha, aga päris ära end sellega siiski ei elata. Soomes mängib ta kohaliku klubi Espoon Sulkapallo-Badminton eest, aga eelmisel aastal esindas Prantsusmaa kõrgliigas Club Arras'i, enne seda tegi kaasa Saksamaa kõrgliigas BC Wipperfeldi ridades.

Parimateks saavutusteks peab ta sel aastal Soome meistrivõistluste hõbedat ja Prantsusmaa kõrgliigas klubiga võidetud pronksi. Sel hooajal võtab 27-aastane Getter Saar natukeseks aja maha.

Eesti edetabelis Kristin Kuuba järel teisel kohal olev Getter Saar tunnistas, et paar viimast hooaega on olnud tal kehvemad ja ka mentaalselt on ta läbi põlenud. "Aga ma pole oma maksimumi veel saavutanud ja sellepärast ei taha ka lõpetada. Tean, et mul on sees veel palju," lausus ta.

"Kindlasti annab edasi areneda nii füüsiliselt kui ka tehniliselt ja see on lõpmatu töö. Ma arvan, et sportlane tunneb ise ja saab aru, kui sein tuleb vastu. Minul on igatahes võimalus veel palju areneda."

Oma tugevuseks hindab Getter Saar kiirust ja vastupidavust, aga samas jääb kannatlikkusest puudu. "Ma tahan väljakul liiga kiirelt punkte saada, kui peaks olema rohkem kannatlikum, et julgeda mängida pikki pallivahetusi," leidis ta. "Ma tean, et jaksan neid mängida. Mul on vastupidavus olemas, aga eks kõik jääb kõrvade vahele."

Sulgpall hakkas kohe meeldima

Getter Saar on sündinud ja elanud kuus aastat Kuressaares, kuid siis kolis ta emaga Tallinna, kus avastas enda jaoks sulgpalli. Isa elab tal aga jätkuvalt Saaremaal. "Algul oli soov mängida tennist, aga tol ajal ei olnud piisavalt raha," selgitas ta. "Läksime emaga korra tennisetrenni vaatama, aga seal mängiti ka sulgpalli, mille harrastamine oli odavam. Aga kohe esimeses trennis hakkas mulle see ala väga meeldima."

Getter Saare hinnangul on sulgpall mitmekülgne ala, kus ei ole nii, et ainult jooksed, viskad midagi või sõidad jalgrattaga. Ala treeningud koosnevad jooksmisest, jõusaalist ja sulgpallimängust, sest on vaja kiirust ja vastupidavust. "See on väga mitmekülgne spordiala," rõhutas ta.

Getter Saar on pikalt treeninud Soome sulgpallikoondisega nende treeningkeskuses, viimased kuud harjutab ta oma klubis indoneeslasest treeneri juhendamisel. "Nüüd mõtlen, et mis ma edasi teen, kus mul on kõige parem olla ja kus ma saan seda, mida on vaja. Mõlemad kohad on treenimiseks väga head ja ilmselt teen mõlema juures," lausus ta.

Äsja Gibraltaril lõppenud Saarte mängudel esindas Getter Saar edukalt oma sünnisaart, kui alistas üksikmängus kõik vastased ja võitis kuldmedali. "Olen Saaremaal sündinud ja pean ennast ikka saarlaseks, kuigi siia satun paar korda aastas peamiselt jõuludel ja suvel. Mul on nii tihe graafik, et igal nädalal olen välismaal ja lihtsalt seda aega ei ole ja kui on üks vaba nädalavahetus, siis olen pigem kodus," tõdes ta.

Gibraltaril kindel valitsejanna

Saarte mängud avastas Getter Saar juhuslikult ja nendel võistlustel osalemiseks on ta tegelikult juba pikalt aega võtnud. "Mõned aastad tagasi selle võimaluse avastasin ja mõtlesin, et ilmselt on mul ka võimalik osaleda," rääkis ta. "Aga siis läks see ikkagi kuidagi minust mööda, kuid eelmisel suvel tuli asi meelde, võtsin Mati Mäetaluga ühendust ja sealt see asi edasi läkski."

Getter Saare hinnangul oli mängude sulgpallitase seinast seina. Konkurentsis ei olnud ühtegi mängijat, kes mängiks maailmakarika etappe, ehk sellel tasemel, kus tema mängib. Seepärast olid ka kõik konkurendid tundmatud.