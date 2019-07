Unistada tasub suurelt!

Jutta Loviise Juht. FOTO: Erakogu

Jutta Loviisa Juht, SÜG-i vilistane, kuldmedal:

Minu suureks sooviks on saada hambaarstiks ning tulla tagasi kodusaarele. Olen väga õnnelik, et sain Tartu ülikooli hambaarstiteaduse erialale sisse. Edaspidist näitab tulevik. Kindlasti aga ei kao ka kaunid kunstid minu elust kusagile!

Karl Hendrik Tamkivi. FOTO: Erakogu

Karl Hendrik Tamkivi, Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane, kuldmedal:

Sügisest alustan õpinguid Tartu ülikoolis bioloogia ja elustiku kaitse erialal. Kuna olen aastaid käinud bioloogiaolümpiaadidel, osalenud erinevates loodusteemalistes projektides ja kirjutanud uurimistöid, tänu millele on mul juba tekkinud valdkonnapõhised tutvused ka Eestist väljaspool, oli mu erialavalik enesestmõistetav.

Karel Hendrik Tamkivi: “Veeta parimad aastad oma elust motiveerituna vaid mõttest, et kunagi helges tulevikus on minu pangakontol üks koht enne koma rohkem kui teistel, on ilmselt halvim otsus, mida minuealisel võimalik langetada on.”

Olenemata minu valitud eriala spetsialistide üleküllusest ja teaduse piinlikult madalast rahastamisest, otsustasin siiski oma tuleviku siduda valdkonnaga, mis mind kõigest hoolimata tõeliselt köidab, kuigi kuldmedaliga saanuks vabalt sisse ka palju prestiižikamatele erialadele nagu meditsiin või õigusteadus. Veeta parimad aastad oma elust motiveerituna vaid mõttest, et kunagi helges tulevikus on minu pangakontol üks koht enne koma rohkem kui teistel, on ilmselt halvim otsus, mida minuealisel võimalik langetada on.

Ülikooliajalt proovin võtta kõike, mida see mulle pakkuda suudab, ja ühelegi pealtnäha riskantsele pakkumisele mitte ära öelda, sest kui mitte praegu, siis millal veel?

Hetkel tean vaid, et minu tulevik on seotud ökoloogia ja bioinformaatikaga, muu osas lasen elul ennast üllatada. Praegu paneb teadlasekarjäär mu silmad kõige enam särama ja soov ennast proovile panna on suur. Võib-olla aastatega rahuneb tasapisi ka eneseteostuse vajadus ning ühel hetkel olen hoopis ettevõtja, ajakirjanik või õpetaja? Parem ongi kõike mitte ette teada.

Üks hull unistus on mul teadustööd tehes ära käia kõigil kontinentidel. Tegelikult on neid suuri unistusi veel hulgi, aga unistama peab, sest see sunnib mugavustsoonist välja tulema ja ennast ületama.

Eliise Maripuu. FOTO: Erakogu

Eliise Maripuu, KG vilistlane, hõbemedal:

Lähen Tartu ülikooli. Praegu olen astunud füsioteraapia erialale, aga endiselt kahtlen veel füsioteraapia ja arstiteaduse vahel.

Valin nende erialade vahel, sest mind huvitab inimese keha, samuti saaksin omandatud teadmiste ja oskustega palju aidata nii iseennast kui ka teisi.

Füsioteraapia juures meeldib mulle, et see tegeleb inimese kehalise ja vaimse heaoluga. Mulle pakub ka üldiselt huvi inimese olemus ja see, mida inimene on võimeline oma kehaga tegema, ent millest ta ise teadlik ei ole. Väga palju teab sellest Wim Hof – võibolla tema räägitu ja kirjutatu on üks põhjus, miks mulle see teema on huvi pakkuma hakanud.