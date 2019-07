Maaklerid: tehinguid on vähem, koguhind sama

Mis puutub Saaremaa kinnisvaraturgu, siis saarel tegutsevate maaklerite hinnangul on teooria ja praktika tihtipeale erinevad – vahel saab loogilise seose tõmmata, vahel mitte. "Lihtne vastus on, et ehitushinnad on tõusnud, mis omakorda tõstab müügihinda, mis omakorda vähendab nende inimeste sihtgruppi, kes saavad pangast laenuraha kallite korterite ostuks," selgitas Kinlux Vara maakler Anli Alliksoon-Juursalu.

Nende faktorite jada tingib tema sõnul statistilise keskmise, kus tehingud on vähenenud ja kinnisvara hinnaindeks tõusnud. Kuressaare tõusiski alles hiljuti Eestis neljandaks kinnisvarahinnaindeksi tabelis, viitas ta.

"Meie õnneks saab sellest välja lugeda nii teoorias kui praktikas seda, et Kuressaare on atraktiivne elukeskkond ja inimesed on nõus maksma turvalise ja tervisliku elukeskkonna eest," kõneles Alliksoon-Juursalu. "Sest inimesed ei maksa endale elukohta ostes ainult korteri või maja eest. Nad maksavad enam selle eest, mis väärtused tulevad kinnisvaraga kaasa."

Väärtused on aga igal inimesel erinevad. "Kes väärtustab pealinna kiiret elutempot ja suurt palka, kes väikelinna turvalist ja inimsõbralikku elukeskkonda," leidis maakler.

Kuressaare ja Saaremaa suudavad tema hinnangul pakkuda puhast loodust, väga head haridust ja huviharidust, head tervishoiuteenust ning väga turvalist elukeskkonda. "See, et Kuressaare on tõusnud Eestis neljandaks kinnisvarahinnaindeksi tabelis, näitabki, et inimesed on nõus maksma hea elu eest."

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing tõdes statistikasse süvenedes, et kui kõrvutada 2018. aasta ja 2019. esimene poolaasta, siis tehingumahtudes on vahe olemas küll. "Kuskil kolmandik on tehinguid 2019. aastal vähem olnud," tõdes Saksing. Müügimahud on samas samad ehk umbes 2 miljonit eurot mõlema aasta esimesel poolel.

Vahe tuleneb Saksingu sõnul maatulundusmaade tehingutest. Neid on olnud 2019. aastal 300 ja eelmisel aastal samal ajal umbkaudu 600. Elamumaid on sel aastal müüdud natuke rohkem, mullu esimesel poolaastal 37, tänavu 54.

Saksingu sõnul jooksebki Saare maakonna puhul numbritest nii välja, et tehinguid on vähem, aga müügimaht on sama ehk keskmine hind on justkui kasvanud. Sellisel väiksel turul nagu Saare kinnisvaraturg on aga sellised muutused hästi märgatavad. "Tehinguid pole palju ja kohe jääb asi silma," selgitas Saksing.