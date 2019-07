LUGEJA KÜSIB: Mida teha, kui ülemus on töötajatega õel?

Töötan koolis õpetajana, olen samas koolis töötanud üle 20 aasta. Viimasel ajal on olnud palju muutusi seoses õppekavade ja -meetoditega. Meil on üles kerkinud vaidlused, kuidas õpetama peaks. Kogu lugu on läinud nii kaugele, et osad õpetajad ja direktor halvustavad koosolekutel kõiki, kes erinevalt mõtlevad. Öeldakse, et oleme kasutud. Direktor on tööle võtnud oma lähikondlasi, kes saavad lisatasusid. Halvustavat suhtumist ja õelate kommentaaride tegemist, mida on keeruline tõendada, on palju. Mida me peaksime tegema?