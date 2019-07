PILLE LILL: Ooperipäevad on väga olulised!

Fakt on see, et ühte väikesesse kohta toob sellise suurusjärguga festival nagu seda on ooperifestival, ka majandusliku edu. Kunagi olin ühenduses ühe Rootsi kõrvitsafestivaliga, mis loodi ühele väikesele Rootsi saarele. Selle suvise festivaliga viivad nad oma majandusliku seisu praktiliselt terveks aastaks sellisele tasemele, et nad saavad ajada hästi läbi ka talvel.

Ooperifestivaliks kõige õigem koht

Seega on eriti ooperifestival Saaremaalegi majanduslikult väga tulus. Ma arvan, et Saaremaa on ooperifestivaliks üldse kõige õigem koht, esiteks Kuressaare oma imelise linnusega. Ka väliskülalised saavad Eestit näha rohkemal määral, sest ooper on selline žanr, mis toob maksujõulisemat inimest Saaremaale. Ta saab osa Saaremaa ilust ja see toob teda võib-olla ka tulevikus külastama saart väljaspool ooperifestivali.

Aga piletid on ka minule väga kallid. Esiteks kogu sõidukulu, ööbimine. Ma arvan, et see on 80% Eesti inimestele väga kallis. Mina oma fondiga püüan just vastupidi, et Eesti inimene saaks osa kõigest, kuid ooperipäevad on äriline ettevõtmine ja minul on MTÜ. Need on kaks erinevat asja. Aga et alati on piletid välja müüdud ja inimesi jätkub, siis ei hakka korraldajad ka eriti midagi muutma. Kui inimene on võimeline ostma kõik etendused ära, siis on ju hästi.

Ma usun, et sellel aastal on kvaliteet eriti kõrge.”

Lahendusena kallile pääsule võiks ju tekitada oma lava koos piletiga. Võiks täiesti olla, et sündmuskohalt projekteeritakse kuursaali ja seal on näiteks 10-eurose piletiga võimalik sedasama etendust vaadata. Ja teine asi, kohalikule elanikule võiks olla alati mingisugune võimalus saada pilet odavamalt.

Kuna Saaremaa ju ka väga palju toetab seda festivali, siis võiks olla osapoolte väikene kokkulepe, et näiteks igale etendusele kuskil sada kohta müüakse saarlasele odavamalt. Sellisel suurel festivalil peaks see olema suhteliselt kergete vahenditega tehtav.

Moskva Helikon on erakordne

Ma olen käinud mitmel ooperipäevade festivalil. On olnud tugevamaid festivale, on olnud natukene nõrgemaid, aga kui rääkida sellest aastast, siis Helikon Opera Moskvast on minu arvates täiesti erakordne ooper. Ma tunnen selle ooperi direktorit ja pealavastajat väga hästi ja tean, et see on tõesti väga kõrgel tasemel ooperiteater. Ma kujutan ette, et need lavastused, mis siin toimuma saavad, eriti Tšaikovski venelaste esituses, võib olla väga erakordne sündmus.

Olen ise päris mitme festivali korraldaja. Festival on ühekordne sündmus, üks kord aastas. See melu ja atmosfäär, mis festivalil on ning selle ümber ja ajal tekib, on hoopis midagi muud, kui sa paned ilusad riided selga ja lähed Estonia ooperiteatrisse. Ooperipäevade õhkkond on see, mis toob palju inimesi kokku. Inimesed tulevad, näevad üksteist ja kui veel pole, siis saavad tuttavaks. Pärast jäädakse ju veel saarele ja võib-olla järgmine päev kohtutakse jälle. Festivali atmosfäär on see, mis toob inimesed kuulama.