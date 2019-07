Kaubamaja parkla läheb taas tõkkepuu taha

Põhjuseks see, et kesklinnas töötavad inimesed pargivad autod terveks päevaks nende parklasse ja võtavad seega ära parkimisruumi potentsiaalsetelt klientidelt. Seda enam, et parkimiskohtade nappusega seotud probleem on kesklinna uuendamisega muutunud veelgi teravamaks.

Omamoodi on see ka loomulik käik käimasoleva vaide valguses, kus STÜ arvates on vallavalitsus teinud kesklinna serva parkla ehitamiseks ala pakkunud firmaga kokkumängu. Samal hankel pakkus STÜ samuti vallale parkimiseks kinnistut just kesklinnas.

Kalle Koov: “Päevaparkijaid on püütud heaga talitseda. Kahjuks ei ole see kasu toonud.”

STÜ juht Kalle Koov ütles Saarte Häälele, et päevaparkijaid on püütud heaga talitseda. Kahjuks ei ole see kasu toonud. Koovi sõnul on terveks päevaks kaubamaja parklasse autosid jätvatest inimestest osa ka vallavalitsuse enda töötajad. Samuti on nende seas linnas paiknevate äridega seotud inimesi. Koovi sõnul on ikka üsna kibe tunne, kui vallavõimule kesklinna parkimisprobleem korda ei lähe.

Kalle Koov. FOTO: Saarte Hääl

Kalle Koov tõi näitena 16. juuli, mil terveks päevaks pargiti kaubamaja parklasse 9 autot. Lisaks prooviti kaubamaja enda töötajate parklasse panna 40 autot just seetõttu, et poe parkla oli täis.

Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija kinnitas STÜ käiku kommenteerides, et tegelikkuses ei ole kaubamaja parkla ette nähtud terveks päevaks parkimiseks. “Seega on arusaadav ka eraettevõtja soov parkimist oma kinnistul reguleerida,” ütles Leivategija.

Kuressaare kesklinna parkimiskohtade nappus on tinginud ka selle, et palju sõidukeid pargib kesklinnas üsna mõeldamatutel kohtadel. Näiteks pargitakse autod Ferrumi ja Rae poe vahelisele alale.

Valla meediaspetsialist Risto Kaljuste ütles kommentaariks, et valla poolt on parkimist ja peatumist keelavad märgid paigaldatud ning korrakaitsjatel on õigus vastavaid meetmeid rakendada, et olukorda lahendada.