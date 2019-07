Purskkaevu vesi aurab ära

Valla ja veevärgi nüüd sõlmitud lepingu algusnäit viitab, et esimese pooleteise kuuga on vett kulunud 90 kuupmeetrit. Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhi Mikk Tuisu sõnul sõltub veekulu ilmast ja peamine kadu on vee äraauramine soojade ilmadega.