Muhu Leib sulgeb poode, Muhu Pagarid küpsetavad edasi

OÜ Muhu Pagarid ja OÜ Muhu Leib juhataja Martin Sepping kinnitas Geeniuse portaalile, et Tabasalu pood on tõepoolest suletud. “Tabasalus püüdsime mõnda aega küpsetada kohapeal, aga ei õnnestunud seda mahtu täis müüa, mis tarvilik pagaritöökoja toimimiseks,” sõnas ta. Tabasalu pagarikoja asemel müüakse leiba alates maikuust sealses kohvikus Imelihtne.

Mullu novembris pakkis pood pillid kokku ka Nõmmel. OÜ-l Muhu Leib on EMTA registri andmetel 135 000-eurone maksuvõlg. Sepping põhjendas maksuvõlga asjaoluga, et ettevõte on üritanud investoreid leida, kuid sellega pole nii hästi läinud kui plaanitud. Kas maksuvõla tõttu ootab veel mõnda pagarikoda sulgemise saatus? “Sulgeme siin järjest kahjumlikke poode, jah,” vastas Sepping Geeniusele.

Saarte Häälele ütles Martin Sepping täpsustuseks, et praeguse plaani järgi on neil kavas sulgeda Tallinnas kaks kohta veel. Põhjus lihtne – need ei ole väga aktiivse külastatavusega. “Sestap ka sulgeme ja see ei tohiks palju mõjutada tarbijate harjumusi,” arvas Sepping.

Et tegemist on kahe eraldi ettevõttega, siis Muhu Pagarid OÜ 2018. majandusaasta aruande kohaselt oli ettevõtte käive 223 592 eurot ning 2018. aasta lõpetati 2852-eurose kasumiga. Muhu Pagarite põhitegevusalaks on seejuures pagaritoodete tootmine ja turustamine Muhu- ja Saaremaal. See ettevõte pakub värsket juuretiseleiba piirkonna elanikele, suvitajatele ning saarelt läbisõitjatele.

Peamised koostööpartnerid saartel on Muhu Pagaritel COOPi kauplused ja Selver AS. OÜ Muhu Pagarid loodi 2012. aasta novembris ning majandustegevust alustati 2013. aasta jaanuari lõpus.

Mis puudub Muhu Leib OÜ-sse, siis selle viimane majandusaasta aruanne on äriregistris praeguse seisuga aasta 2017 kohta. See firma asutati 2014. aasta mais. 2017. aasta müügitulu oli Muhu Leival ligi 1,4 miljonit eurot. Põhivaradesse investeeris ettevõte samal ajal aga kokku üle 111 000 euro ning uute pagarikodade avamiseks tehti remondikulusid 70 192 euro ulatuses.