Austerlane ja prantslane said Tagarannal naerda eesti keeles

Iseäralik kahe mehe jutus oli vaid see, et jutt käis eesti keeles ja paistis meeste näoilmete põhjal olevat kohati üsna naljakas.

Põhiliselt Viini lähedal elav muusik, kunstnik ja literaat Kurt Heiling ütles, et Eestis olles peatub ta Otepää vallas Päidla külas, mis on nii väike koht, et eesti keelt oskamata seal lihtsalt hakkama ei saa. Pikki aastaid Tagarannal suvitanud Brüsselis töötav Prantsuse jurist Rodolphe Laffranque ütles, et kuigi nad võiksid omavahel suhelda ka saksa keeles, pole eesti keele kõnelemises Eestimaa pinnal midagi kummalist. Eesti keele omandasid mõlemad mehed "sarnase elu ja saatuse" tõttu, mis seisneb ennekõike abielus eestlannaga. Nii Kurtil kui Rodolphe’il on abielust eestlannaga kolm last.