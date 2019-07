TÖÖ: Hakkaja naine pani püsti jäätisewabriku

Maie Kindel tunnistab, et oli siiralt üllatunud, kui sai töötukassalt positiivse vastuse. "Praegu võin öelda, et kui mina sellega hakkama sain, siis saab sellega hakkama igaüks – kandev idee peab olemas olema, siis hakkavad asjad toimima," leidis naine.

Muhu jäätisewabriku müügipunkti võib nüüd, pärast seda, kui on valminud nõuetele vastavad tootmisruumid, kohata erinevatel kohalikel üritustel ja laatadel. "Hiljem, kui müük hakkab minema, on müügikülmikut Muhu jäätisewabriku toodetega võimalik leida Liiva keskusest," arvas ta. Seda vähemalt esialgu.

Põhijäätiseks on Maie jäätisewabrikus vaniljejäätis Muhu leivaga ja sellele lisanduvad hooajamarjadest valmistatud sorbeed. "La Muu on küll juba vallutanud ökojäätisega Liiva keskuse, aga seda ma ei pelga, kuna meie tooted eristuvad vägagi palju ja pigem näen võimalusi koostööks," arvas Muhu jäätisemeister.

Muhulased nimetavat Maiet sissetoodud muhulaseks. "Kuna ma pole kaugelt toodud – Saaremaalt –, siis mõttelaad on meil üsna sarnane ja olen kohanenud hästi," tähendas ta. Maie Kindla abikaasa sõidab merd vanemtüürimehena kaubalaeval. "Ta on igati toetanud mõtet, et kodus jäätise tootmise ruumid ehitada," tõdes Maie. "Kuna ma ise olen enne lastega koju jäämist sõitnud merd laevakokana, siis oleme abikaasaga väga paljuski ühisel meelel."

Jäätise tegemist õppis Maie Kindel laeval töötades, nimelt töötas ta aastatel 1998–2001 kunagises Estline’is laeval Regina Baltica. "Muhus on eriline aura, kus elada ja see keskkond on andnud mulle võimaluse oma perega end hästi tunda," on Maie eluga Muhus väga rahul. "Loodan, et selles keskkonnas on võimalik ka ettevõtlusega alustada ja elatist teenida sellega, mis endale rõõmu pakub."