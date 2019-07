Jüri Ratas lubas Abruka ilvesemure lahendada

Kuna ilves peidab murtud saagi jäänused nõnda, et kogenud jahimeestelgi on neid keeruline leida, tuleks sel juhul loa andmisse erisus teha. “Peaminister lubas sellega tegeleda ja nagu tänastest (eilsetest – toim) vestlustest juba kuulen, siis pean peaministri aadressil edastama kiitvaid sõnu – ta oli juba ka pressikonverentsil öelnud, et selle asjaga tegeletakse.” Millal see juhtub, Lember ennustada ei osanud, aga oli veendunud, et asi laheneb.

Ühtlasi väisati pritsumaja ning räägiti muudel teemadel. “Vahendasime rõõmusõnumit meie kiire interneti kohta, mis nüüd toimib,” tähendas saarevaht. Nimelt on see olnud üks habemega lugu – sellest on 10–15 aastat, kui Lember hakkas rääkima, et saarel võiks olla oma sidemast, mis lahendaks nii telefonilevi kui internetiprobleemid. “Siis tundus see täiesti ulme, unistus, mis kunagi teoks ei saa. Aga reaalsus on, et täna on meil mast püsti ja internet kiire!”