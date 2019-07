AJA LUGU: Suvitusreporter sai Saaremaal tagumiku haigeks

Tsikli tagaistmel saart avastama tulnud anonüümne suvitusreporter ajalehest Nool alustas oma reisi Virtsust, kus koos piloot Kaarliga (väidetavalt lehe väljaandja Kaarel Valdes – R. V.) ratas laevale vinnati, et Kuivastusse sõita. Laevu oli sadamas olnud lausa kaks – Rudolf ja Polaris. Konkurents olla hirmkõva ja mõlemad reederid maksvat laevadele peale, et püsida ja teine välja süüa.

"Maanteed on siledad kui hööveldatud laud. Mootor aina ulub – kiirusmõõtja püsib järjest üle 60 kilomeetri ja kurvetel kaldub masin peaaegu küljeli," kirjeldab reporter. Muhumaa on tema sõnul kivine ja kadakane. "Aga triibulistes seelikutes naistel on näod kuidagi lustakad," paneb ta tähele.