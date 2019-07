Ohtliku taime kohta tuli veel teateid

Selgus, et arvatavasti teadmatusest taime ohtlikkuse kohta olid mõned inimesed lasknud seemneid endale lausa välismaalt tuua. Keegi oli taimi Kuressaares ka müünud. On teada, et seda taime leidus 2013. aasta paiku näiteks ühes Suur-Sadama tänava õues. Tõenäoliselt on tegemist sama hooviga, millest nüüd keskkonnaametile teada anti. Saarte Hääl käis eilegi sel tänaval taime otsimas ning Suur-Sadama 39 krundil on ohtlik taim tõepoolest kasvanud ligemale 3 meetri kõrguseks. Ümberringi on niidetud, kuid taimepuhmas on alles.